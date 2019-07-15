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Kamp çalışmalarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam eden E.Y. Malatyaspor’da Teknik Direktör , genç futbolcu ile yakından ilgileniyor.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 15:18
Sergen Yalçın’ın gözdesi Berk Yıldız

Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına devam eden Yeni Malatyaspor'da milli maçlardan dolayı tatiline geç başlayan ve teknik ekip tarafından ekstra izin verilen Arturo Mina'nın da bugün kampa katılması bekleniyor.

Yaptığı çalışmalarla güç depolayan Malatya ekibinde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, Avrupa maçları için kafasındaki kadroyu da yavaş yavaş netleştirmeye başladığı öğrenildi.

Yalçın'ın özellikle Berk Yıldız'ın performansından memnun kaldığı ve genç futbolcuyla idmanlarda özel olarak ilgilendiği ifade ediliyor. Yeni transfer Hadebe'nin de yeni takımına çabuk uyum sağladığı ve sıcak tavırlarıyla arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştığı belirtildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor, Topuk Yaylası kampında 18 Temmuz Perşembe günü Sivasspor ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

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Sergen Yalçın’ın gözdesi Berk Yıldız
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