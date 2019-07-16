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'de raporunu sundu: 3 isim için 'gönderilsin' dedi!

Topuk Yaylası kampını tamamlayan 'de ikisi genç olmak üzere üç isim teknik direktör 'ın gözüne giremedi. Yanal'ın bu üç ismin başka takıma gönderilmesini isteyeceği ve yurt dışı kampında da bu üç futbolcunun olmayacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 09:53
Fenerbahçe'de Ersun Yanal raporunu sundu: 3 isim için 'gönderilsin' dedi!

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan 'de , teknik heyeti ile birlikte ilk raporunu tamamladı ve yönetim sundu. Yanal raporda 3 ismi kadroda düşünmediğini belirtti.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal raporunu sundu: 3 isim için 'gönderilsin' dedi!
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