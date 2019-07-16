Fenerbahçe'de Ersun Yanal raporunu sundu: 3 isim için 'gönderilsin' dedi!

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, teknik heyeti ile birlikte ilk raporunu tamamladı ve yönetim sundu. Yanal raporda 3 ismi kadroda düşünmediğini belirtti.