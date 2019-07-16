Fenerbahçe'de Ersun Yanal raporunu sundu: 3 isim için 'gönderilsin' dedi!

Topuk Yaylası kampını tamamlayan Fenerbahçe'de ikisi genç olmak üzere üç isim teknik direktör Ersun Yanal'ın gözüne giremedi. Yanal'ın bu üç ismin başka takıma gönderilmesini isteyeceği ve yurt dışı kampında da bu üç futbolcunun olmayacağı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 16.7.2019 09:37Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 09:53
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde tamamlayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal, teknik heyeti ile birlikte ilk raporunu tamamladı ve yönetim sundu. Yanal raporda 3 ismi kadroda düşünmediğini belirtti.