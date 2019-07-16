Tyler Boyd kimdir? Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 2019 -2020 sezonuna hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş yerli ve yabancı pek çok kulüp ve futbolcuyla transfer görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Ankaragücü kulübünden Tyler Bold ile anlaşan siyah- beyazlı kulüp çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş'ın Tyler Bold ile anlaşması sonrasında futbolseverler Tyler Bold kimdir, nereli ve kaç yaşında gib sorularla araştırmalarını sürdürüyor. Peki Beşiktaş'ın yeni oyuncusu Tyler Bold kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

TYLER BOLD KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Bold'a ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;