Ankaragücü'nde imza şov!

Başkent kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sezon da sarı-lacivertli formayı giyen Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2'şer yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1'er yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sedat Ağçay, Ankaragücü'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sarı-lacivertli forma altında alt liglerde 2 şampiyonluk yaşadığını vurgulayan kaleci Korcan Çelikay, "Süper Lig'de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolculardan İlhan Parlak, "Ankaragücü ile özel bir bağı olduğunu", Mehmet Sak, "Çok çalışarak iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini", Aydın Karabulut da "İyi bir kamp dönemi geçirip kendi ve kulübü açısından verimli bir sezon yaşamak istediğini" dile getirdi.