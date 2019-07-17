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'den transferde Clinton N'Jie atağı

Sportif Direktörü Damien Comolli’nin iki günlük Marsilya ziyaretinin ardından 'de, Kamerunlu golcü Clinton N'Jie ismi ön plana çıktı.

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
Fenerbahçe'den transferde Clinton N'Jie atağı

Max Kruse ve Vedat Muriqi'ye imza attıran Fenerbahçe, forvet hattı için arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da isteği üzerine Marsilya forması giyen Kamerunlu Clinton N'Jie ile temaslar başladı.

Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli'nin geçtiğimiz hafta sonu yaptığı iki günlük Marsilya çıkarmasında hem ailevi ziyaretlerini gerçekleştirdiği hem de N'Jie için nabız yokladığı öğrenildi.

Gerçek mevkii santrfor olmasına rağmen her iki kanatta da görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu, altyapısından yetiştiği Lyon'la geçirdiği 3 sezonun ardından Tottenham'la Premier Lig tecrübesi yaşamış, 2016'da ise Marsilya'ya gitmişti.

N'Jie'nin Fransız ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı isim geçtiğimiz sezon 21 maça çıktı 3 gol, 2 asist yaptı.

Son dakika: Fenerbahçe’nin asıl tranfser bombası ortaya çıktı! Flaş olayda Comolli detayı…

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Fenerbahçe'den transferde Clinton N'Jie atağı
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