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Genç futbolcu 'un ’a kapıyı 3 milyon Euro’dan açtığı ancak “Bu takımın kaptanı 4 milyon TL alıyor” cevabı karşısında 625 bin Euro’ya ‘Evet’ dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 17.7.2019
Galatasaray'dan Emre Mor'a Selçuk İnan tarifesi

G.Saray'ın, Celto Vigo'dan bonservis bedeli olmadan kadrosuna katmaya hazırlandığı Emre Mor'la yaptığı pazarlıkların detayları ortaya çıktı. İspanyol ekibinde yılda 1 milyon Euro kazanan 21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla ilk görüşmesinde kapıyı 3 milyon Euro'dan açtığı ancak olumsuz yanıt alınca geri adım atmak zorunda kaldığı öğrenildi. Yöneticilerin Mor'a, "Bu takımın kaptanı Selçuk İnan 4 milyon TL alıyor. Bu parayı vermemiz söz konusu değil. Daha yaşın çok genç olmasına rağmen Galatasaray senin için son fırsat olabilir. Bize göre paradan önce kendini yeniden ispatlamayı önemse" diyerek rest çektiği öğrenildi. Emre'nin bunun üzerine 4 milyon TL'nin karşılığı olan 625 bin Euro'yu kabul ettiği belirtildi.

İsmail Çipe'nin talibi çok

GALATASARAY'IN 24 yaşındaki file bekçisi İsmail Çipe'nin peşinde birçok Anadolu kulübü var. Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Konyaspor ve geçen sezon 1. Lig'e düşen Bursaspor, Çipe'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarıkırmızılılar da oyuncuyu kiralayıp tecrübe kazanmasını hedefliyor. Çipe geçen sezon 2'si lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giydi.

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Galatasaray'dan Emre Mor'a Selçuk İnan tarifesi
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