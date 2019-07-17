Jean Michael Seri'den sonra Galatasaray'ın yeni transfer hedefi...

Orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Sevilla'ya giden Fernando Reges'in boşluğunu Jean Michael Seri ile doldurdu. Sarı-kırmızılıların yanı sıra İtalyanların da ilgilendiği Seri, Milan'la yaptığı görüşmede anlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine tekrar devreye giren Cimbom, Fildişi Sahilli oyuncuyla el sıkıştı. Galatasaray, Fulham'dan satın alma opsiyonu ile birlikte kiralayacağı 27 yaşındaki merkez orta sahaya 3 milyon Euro garanti ücret verecek. Seri'nin hafta sonuna kadar İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

SAMATTA'NIN BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'ndan istediği verimi alamayan sarıkırmızılılar, forvet transferinde de mutlu sona yakın. Galatasaraylı yöneticiler, Genk forması giyen Mbwana Ally Samatta için kulübü Genk'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Samatta için Belçika kulübünün 10 milyon Euro değer biçtiği, taliplilerden istediği rakamı alamaması durumunda, Galatasaray'ın önerisini değerlendireceği öğrenildi.?

MBWANA ALLY SAMATTA

Dört sezondur formasını giydiği Genk'e 800 bin Euro karşılığında transfer olan 27 yaşındaki Samatta, 163 maçta 66 gol ve 18 asistle oynadı. Yıldız futbolcu ile İngiliz kulüpleri de ilgileniyor.