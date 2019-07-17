Sivasspor, Ganalı orta saha Isaac Cofie ile anlaştı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon İspanya'da Sporting Gijon forması giyen Ganalı futbolcu Isaac Cofie ile Başkan Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2019-2020 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Isaac Cofie merkez orta sahada görev yapıyor.

Sivasspor daha önce Muammer Yıldırım, Mamadou Samassa, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa ve Marcelo Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

ISAAC COFİE KİMDİR?

Isaac Cofie 20 Eylül 1991'de Gana'nın başkenti Accra'da dünyaya geldi. Futbola İtalyan ekibi Genoa'da başlayan Cofie daha sonra; Torino, Piacenza, Sassuolo, Verona, Carpi ve geçtiğimiz sezon da Sporting Gijon formasını terletti.