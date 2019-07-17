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'dan rekor kıran ! ...

, Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 25 yaşındaki ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 17:01
West Ham United'dan rekor kıran transfer! Sebastien Haller...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, forvet oyuncusu Sebastien Haller'i kulüp rekoru kırarak renklerine bağladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen 25 yaşındaki Haller ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Fransız futbolcunun transferi için 45 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyen West Ham United, kulüp rekoru kırdı. Bu alanda bir önceki rekor geçen yıl 36 milyon sterlin bonservisle alınan Brezilyalı Felipe Anderson'a aitti.

Eintracht Frankfurt formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Haller, 20 gol attı.

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West Ham United'dan rekor kıran transfer! Sebastien Haller...
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