Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ahmet Çakar: "Bu MHK'nin başarılı olma şansı yok, sokağa çıkamayacaklar"

: "Bu MHK'nin başarılı olma şansı yok, sokağa çıkamayacaklar"

SABAH Spor'un usta yazarlarından , MHK'nin Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'ı tasfiye etmesini yorumlarken yeni MHK yönetimi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Çakar, "Haftalar ilerledikçe göreceksiniz bu MHK sokağa çıkamayacak." diyerek yeni MHK'nin torpille, araya adamlar koyarak koltuklar kapılmış, hakemlikten hiç anlamayan eski futbolcu Zekeriya Alp'in egolarıyla kurulmuş manasız ve zararlı bir MHK olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 12:18
Ahmet Çakar: Bu MHK'nin başarılı olma şansı yok, sokağa çıkamayacaklar

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yönetimi ilk icraat olarak geçen sezonun en çok tartışılan iki hakemi Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'ı kadro dışı bıraktı. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

MHK'nin Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakması bir anlamda geçen senenin şaibeli olduğunun resmen beyanıdır. Tamam kabul ediyorum. Özellikle Serkan Çınar bana göre Rizespor-Galatasaray maçında çok ciddi masum olmayan yanlışlar yaptı. Bülent Yıldırım'ı ise Galatasaray-Beşiktaş derbisinde beğenmedim ama öylesine kariyeri olan hakemi yok etmek doğru değil.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Çakar: "Bu MHK'nin başarılı olma şansı yok, sokağa çıkamayacaklar"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN