Ahmet Çakar: "Bu MHK'nin başarılı olma şansı yok, sokağa çıkamayacaklar"

MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yönetimi ilk icraat olarak geçen sezonun en çok tartışılan iki hakemi Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'ı kadro dışı bıraktı. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?

MHK'nin Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakması bir anlamda geçen senenin şaibeli olduğunun resmen beyanıdır. Tamam kabul ediyorum. Özellikle Serkan Çınar bana göre Rizespor-Galatasaray maçında çok ciddi masum olmayan yanlışlar yaptı. Bülent Yıldırım'ı ise Galatasaray-Beşiktaş derbisinde beğenmedim ama öylesine kariyeri olan hakemi yok etmek doğru değil.