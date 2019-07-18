Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında Lecce görüşmesi

Beşiktaş, Lecce'nin sezon başına 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği Burak Yılmaz'ın gidişine izin vermiyor. Bunun en büyük nedeni ise oyuncunun siyahbeyazlı takımda başarılı bir performans sergilemesi ve yerine alınacak golcünün kulübe ekstra bir maliyet getirecek olması… Yönetim, Burak'ın da katıldığı bir toplantı yaparak, durumu değerlendirecek. Başkan Fikret Orman ve ekibinin 34 yaşındaki forvete, 2 milyon Euro'ya yakın olan alacaklarının kısa bir sürede ödeneceğini söyleyip "Jübileni burada, ait olduğun yerde yap" diyecekleri öğrenildi.

Roco ve Medel gün sayıyor

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Gary Medel ile gönderilecekler listesine konulan Enzo Roco için geri sayım başladı. Yönetim, İtalyan ve İngililiz kulüpleri ile görüşme halinde olan Medel için teklif bekliyor. Roco'ya da ülkesinin takımlarından Colo Colo'nun yanı sıra Denizlispor talip oldu. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma'nın durumu ise teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilk etap kampı sonrası vereceği raporla belli olacak.

İlk uçuş başarılı geçti

Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar maça, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner, Oğuzhan, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Lens ve Güven Yalçın 11'i ile başladı. 43. dakikada Quaresman'nın asistinden Güven Yalçın skoru 1-0 yaptı. Pendik, 47'de Ozan'ın golüyle eşitliği yakaladı. 82'de Orkan Çınar'ın attığı golle Kartal, mücadeleyi 2-1 kazandı. Karşılaşmayı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da izledi.