Gaston Campi, Trabzonspor'a verdiği sözden dönmedi

Trabzonspor yaklaşık 1 ay boyunca transferi için uğraştığı Arjantinli stoper Gaston Campi'yi kadrosuna katmanın mutluluğunu yaşıyor. Birçok kez gelgitlerin yaşandığı transfer görüşmelerinde oyuncunun dik duruşu ise önemli bir rol oynadı. Geçen sezon devre arasında Estudiantes'ten Chaves'e kiralık olarak giden Campi ile ilk teması üç ay önce kuran bordo-mavililer, oyuncuya takımı, şehri ve planlarını anlattılar. Campi'nin de yeşil ışık yakmasıyla Trabzonspor, Estudiantes yönetimi ile görüşüp kiralama teklifini yaptı ve taraflar anlaşmaya vardı.

KİRALIK NİYET BONSERVİSİ KISMET

ANCAK daha sonra birçok menajerin araya girmesi ve Bulgar kulübü Ludogorets'in de girişim yapması üzerine Estudiantes cephesi, Campi'yi vermekten vazgeçti ve fiyata zam yaptı. 28 yaşındaki Arjantinli oyuncu ise bu duruma tepki göstererek bir süre antrenmanlara katılmadı ve "Trabzonspor'a gitmek istiyorum" diye rest çekti. Bordomavili yönetim de bu sefer satın almak için teklifini yaptı ve 800 bin Euro'ya iş bitti. 3 yıllık imza atacak olan Campi de yıllık 700 bin Euro alacak.

BEŞ MADDEDE CAMPİ

1. 1.93 metre boyundaki oyuncu hava hakimiyetiyle dikkat çekerken, ikili mücadele başarı yüzdelerinde de öne çıkıyor.

2. Kariyerinde stoper, ön libero, sol bek ve sağ bek mevkilerinde görev yaptı.

3. Pas performansı, Trabzonspor'un mevcut stoperlerine göre daha üst seviyede olan Campi, oyunu doğru kurmasıyla dikkat çekiyor.

4. Avrupa kariyerinde sadece 16 maçta 1440 dakika oynayan futbolcunun bu noktada deneyimi düşük.

5. Kariyeri boyunca forma giydiği maçlarda hiç kırmızı kart görmedi.

Dün sabah 05:00'te Trabzon'a inen Campi'yi havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Campi öğleden sonra da sağlık kontrolünden geçti.

CHAVES'TE 2 GOL

Campi geçen sezonun devre arasında Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'e kiralık olarak gitmişti. 28 yaşındaki stoper, Galatasaray'a transfer olan Marcao'nun yerine kadroya dahil olmuş ve 16 maçta 2 gol atmıştı.

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Skorer bir defans oyuncusu olmayan Campi, futbol kariyeri boyunca sadece 7 kez rakip ağları havalandırdı.