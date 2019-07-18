Son Dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Elif'ten gelen parayla Fenerbahçe transferleri açıklayacak! Kolarov ve Süper Lig'in iki yıldızı...

Geçen sezonun en iyi oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir adım adım Fenerbahçe yolunda! Medipol Başakşehir'in en gözde futbolcuları arasında yer alan ikili için Fenerbahçe'nin teklifi 7 milyon €, Başakşehir ise bu isimler için 9 milyon € istiyor; eğer indirim yapılırsa tıpkı geçen sezon olduğu gibi Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci birlikte forma giyecek. Ayrıca sarı lacivertliler Elif Elmas'ın satılmasından sonra transfer bombalarını bir bir açıklayacak! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri burada...