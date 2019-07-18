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haberleri: Elif'ten gelen parayla Fenerbahçe transferleri açıklayacak! ve Süper Lig'in iki yıldızı...

'den haberleri peş peşe geliyor! Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı lacivertlilerde Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu gibi nokta atışı transferlere yenileri de ekleniyor. Elif Elmas'ın satılmasından sonra Fenerbahçe transfer bombalarını bir bir açıklayacak! Özellikle geçen sezonki kötü tabloyu silmek isteyen Ali Koç yönetimi transferler için gaza bastı. Bu aşamada Süper Lig'in iki yıldız ismi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe teklifini yaptı ve beklemeye koyuldu. Almanların iddiasına göre de Konoplyanka için girişimler sürüyor, işte son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.7.2019 07:24 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 08:06
Son Dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Elif'ten gelen parayla Fenerbahçe transferleri açıklayacak! Kolarov ve Süper Lig'in iki yıldızı...

Geçen sezonun en iyi oyuncuları arasında yer alan İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir adım adım yolunda! Medipol Başakşehir'in en gözde futbolcuları arasında yer alan ikili için Fenerbahçe'nin teklifi 7 milyon €, Başakşehir ise bu isimler için 9 milyon € istiyor; eğer indirim yapılırsa tıpkı geçen sezon olduğu gibi Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci birlikte forma giyecek. Ayrıca sarı lacivertliler Elif Elmas'ın satılmasından sonra bombalarını bir bir açıklayacak! Fenerbahçe'den transfer haberleri burada...

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Son Dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Elif'ten gelen parayla Fenerbahçe transferleri açıklayacak! Kolarov ve Süper Lig'in iki yıldızı...
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