Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi

Son dakika: , 'a geldi

’ın Fulham’dan kiralık olarak görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu , ’a geldi.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 10:45
Son dakika: Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Seri'yi İstanbul'a getirdi. Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinden gelen 27 yaşındaki futbolcu, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptı.

Başarılı futbolcuyu çok sayıda Galatasaraylı taraftarlar karşılarken, Fildişi Sahilli futbolcuya tezahüratlarla birlikte yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra kendisini bekleyen arabaya binen Seri, havalimanından ayrıldı.

Jean Michael Seri, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.

Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi

Galatasaray Jean Michael Seri'den sonra bir transferi daha bitirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN