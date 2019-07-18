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Son dakika transfer haberi: resmen 'da

, İngiltere Championship Lig ekiplerinden 'ın Fildişi Sahilli oyuncusu 'nin 1.5 milyon Euro bedelle 1 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. 18 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan Seri'ye yıllık 2.8 milyon Euro ödenecek.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 18.7.2019 21:49
Son dakika transfer haberi: Jean Michael Seri resmen Galatasaray'da

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, dün kiralanması için Fulham'la görüşmelere başlandığını bildirdiği Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılılar 1.5 milyon Euro bedelle kiraladığı Seri'ye yıllık 2.8 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.

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Son dakika transfer haberi: Jean Michael Seri resmen Galatasaray'da
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