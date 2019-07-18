Son dakika transfer haberi: Jean Michael Seri resmen Galatasaray'da

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray, dün kiralanması için Fulham'la görüşmelere başlandığını bildirdiği Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılılar 1.5 milyon Euro bedelle kiraladığı Seri'ye yıllık 2.8 milyon Euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro.

Daha hızlı, daha çabuk... #DahaSeri! ??



Galatasaray'a hoş geldin Jean Michael Seri! pic.twitter.com/CxepL7uV8c — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 18 Temmuz 2019