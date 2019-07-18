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'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 sezonu fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirildi. Ligde ilk maçlar 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta oynanacak ve maraton 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla soan erecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 23:40
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı

TFF 1. Lig'de 2019-2020 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim ve icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, genel sekreter Kadir kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Planlamaya göre 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Lig etabı, 2 Mayıs 2020'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

TFF 1. Lig'de ilk haftanın maçları şöyle:

  • Altay-Ümraniyespor??
  • Adana Demirspor-Balıkesirspor?
  • Osmanlıspor-Boluspor?
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor?
  • Eskişehirspor-Keçiörengücü?
  • Akhisarspor-Adanaspor?
  • Fatih Karagümrük-Bursaspor?
  • Hatayspor-Altınordu?
  • Giresunspor-Menemenspor
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TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı
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