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Temsilcimiz 'un, 2. ön eleme turundaki rakibi, ilk turda Rigas'ı eleyen Slovenya ekibi oldu. Turun ilk ayağı 25 Temmuz Perşembe, rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 23:24
UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija oldu

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Slovenya'nın Olimpija takımı oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 1. ön eleme turu rövanş maçında Rigas (Letonya), deplasmanda 3-2 yendiği Olimpija'yı konuk etti.

Olimpija, Çekiçi'nin 45+1 ve Savic 90+2'nci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Eşleşmeyi 4-3 kazanan Olimpija, 2. ön eleme turunda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu.

Türk hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmada ise Aberdeen, evinde 2-1 yendiği RoPS'u deplasmanda da aynı skorla geçerek 2. ön eleme turuna çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija oldu
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