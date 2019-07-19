Afrika Uluslar Kupası Finali Senegal Cezayir ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Afrika Kupası bu akşam oynanacak olan Senegal Cezayir mücadelesi ile son bulacak. Finale kadar gelmeye hak kazanan iki ekibin kıyasıya mücadelesine tanık olacak karşılaşma sonucunda Afrika'nın en büyüğü belli olacak. İki takımın daha önceki rekabetlerinde dikkat çeken detaylardan biri de Cezayir'in Senegal'e karşı ezici bir üstünlüğü olmasıydı. Peki, dev final Cezayir Senegal maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte Afrika Uluslar Kupası Finali…

SENEGAL CEZAYİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Bu yaz döneminde futbolseverleri ekran başına kilitlemeyi başaran Afrika Kupası finali 19 Temmuz Cuma günü Senegal ile Cezayir arasında oynanacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu D-Smart iken mücadele Spor Smart kanalından naklen canlı olarak yayınlanacak.

AFRİKA KUPASI FİNALİ SAAT KAÇTA?

Senegal Cezayir arasında oynanacak karşılaşma Cuma günü Türkiye saati ile 22.00'da oynanacak.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Cezayir ile Nijerya, başkentteki Kahire Uluslararası Stadı'nda karşılaştı.

Cezayir, Troost-Ekong'un 40. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Nijerya, Ighalo'nun 73. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Manchester City'de forma giyen Mahrez, 90 5'inci dakikada fileleri havalandırarak Cezayir'in sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Cezayir, turnuvadaki tek şampiyonluğunu kazandığı 1990'dan beri ilk, toplamda 3. kez finale yükseldi.