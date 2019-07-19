Fikret Orman: Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'ü bırakmayacağız

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Lecce'nin ısrarla istediği Burak Yılmaz ve Udinese'nin kadrosuna katmak için uğraş verdiği Dorukhan Toköz hakkında açıklamalarda bulundu. Diğer konulara da değinen Orman'dan önemli satırbaşları şöyle:

BURAK çok iyi bir Beşiktaşlı ve bizim konuşmamız futbol hayatını burada bitirmek üzerine oldu. O şekilde devam ediyoruz. Kendisinin 6 ayda takıma kattığı ortada. Onu bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce'den kimse gelip bizimle konuşmadı.

BURAK; liderlik ve karakter yapısıyla, takımda gördüğü saygıyla kaptanlığı kaldıracak birisi. Bu konuyu yönetimi kurulu arkadaşlarımla konuşacağım.

ARDA TURAN'LA GÖRÜŞMEMİZ YOK

DORUKHAN Toköz tam Beşiktaşlı; sempatik, çalışkan, mütevazı. Beşiktaş'tan ayrılmasına kesinlikle sıcak bakmıyorum, bir iki sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğine eminim. Teklif aldık ama niyetimiz onu göndermek değil.

TRANSFERDE sol stoperle alakalı niyetimiz var. Taraftarımız istiyor, kampa yetişsin gayreti içerisinde değiliz. 45 günlük süreye sahibiz. Bu süreçte eksiklerimizi tamamlayacağız.

ARDA önemli bir oyuncu ama görüşmemiz, niyetimiz olmadı.

GEÇEN sezon kadroda yer alan 2-3 oyuncuyu takıma almadık. Beşiktaş'ın bütçesi kaldırmıyor. Onların yerine gençlerin şans bulması önemli. Ücretleri daha makul oyuncularla devam ediyoruz.

EYYAMCILIK YAPMAYAN HAKEMLER İSTİYORUZ

Son sekiz yıldır G.Saray maçlarında ikinci yarı deplasmana gidiyoruz. 'Tesadüf olamaz' dedim. Yüzde 50-50 şans varsa 8 defa o tarafa gitmez. 9'uncu deplasman da geldi. Bir sistemleri var, fikstür çekimini yapan ekibin iyi niyeti olduğunu gördüm, inşallah iyi niyeti fiiliyata dönüştürürler.

(Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım'a görev verilmemesi sorusu üzerine) MHK'da yeni dönem başlamışken yorum yapmak doğru olmaz. Tecrübeli hakem kadroları var. İki hakem de tecrübeliydi. İnşallah genç hakemlere şans verirler. Maça çıkmadan kafalarında oynayan hakemler olmasın. Eyyamcılık yapmayan hakemler görmek istiyoruz.

EN ÖNEMLİ ADIMI TRABZONSPOR ATTI



VADELI yapılandırma konusunda 2 sene ödemesiz anlaşmamız var. Faizi ödüyoruz sonra ana paraya geçeceğiz. Bu yapılanmayla beraber kulüpler daralmış olacak. Bütün kulüpler daralmak zorunda. Bunun en ödemli adımını Trabzonspor attı. İkinci biz geliyoruz.

BEIN Sports kuvvetli bir grup. Endüstriyel gücü olan bir grupla ilişkilerin aynı seviyede olacağını tahmin ediyorum. Bu kadar güçlü bir grubun kontratın gereklerini yerine getirmesini bekliyoruz. Bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Konunun çözümleneceğini düşünüyorum.

ALTYAPI İÇİN DEV HAMLE

BEŞIKTAŞ Kulübü, eski futbolcusu Fabian Ernst ile altyapı konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. Başkan Fikret Orman, "Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Beşiktaş Eğitim Akademisi ve eğitim kampları var. Fabian'ın koordinasyonunda yeni spor akademileri açacağız" dedi. "Beşiktaş'tan hiçbir zaman gitmedim. Gönlüm Türkiye'de ve buradaydı" ifadelerini kullanan Ernst ise "Almanca konuşan ülkeler arasında ciddi antrenör havuzumuz var. Tecrübelerimizle Beşiktaş kültürüne, ahlakına uygun kazançlar sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

BOYD KAMPTA

Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd, siyah-beyazlıların Riva'da yaptığı kampa katılarak, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla tanıştı