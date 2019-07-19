Galatasaray Leipzig maçı canlı izle! Galatasaray hazırlık maçı canlı izle...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, ilk hazırlık maçında Alman temsilcisi RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. Transfer konusunda da çalışmalarını sürdüren yönetim Emre Mor'un transferini bitirmek için harekete geçti aynı şekilde Radamel Falcao için de oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaşma zemini arıyor. Galatasaray Leipzig maçı canlı izle! Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Leipzig'in kadrosunda Dayot Upamecano, Kevin Kampl, Nkunku, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen ve Timo Werner gibi önemli oyuncular yer alıyor...

GALATASARAY - LEİPZİG MAÇI CANLI İZLE (TIKLA İZLE)

Galatasaray ile Leipzig arasındaki karşılaşma D Smart'tan canlı olarak yayınlanacak fakat Leipzig'in YouTube kanalından da futbolseverler maçı canlı olarak takip edecek.

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