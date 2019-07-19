Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray Leipzig maçı canlı izle! Galatasaray hazırlık maçı canlı izle...

maçı canlı izle! Galatasaray hazırlık maçı canlı izle...

Son iki sezonu şampiyon tamamlayan , yeni transferleriyle ilk kez yeşil sahaya çıkıyor. Galatasaray maçı canlı izle konu başlığı da en çok yapılan aramalar arasında yer alıyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ozornwafor ve son olarak Fulham'dan Micheal Seri'yi transfer eden sarı kırmızılılar Bundesliga temsilcisi RB Leipzig ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.7.2019 17:53
Galatasaray Leipzig maçı canlı izle! Galatasaray hazırlık maçı canlı izle...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek , ilk hazırlık maçında Alman temsilcisi RB ile karşı karşıya geliyor. Transfer konusunda da çalışmalarını sürdüren yönetim Emre Mor'un transferini bitirmek için harekete geçti aynı şekilde Radamel Falcao için de oyuncu ve kulübü Monaco ile anlaşma zemini arıyor. Galatasaray Leipzig maçı canlı izle! Julian Nagelsmann'ın çalıştırdığı Leipzig'in kadrosunda Dayot Upamecano, Kevin Kampl, Nkunku, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen ve Timo Werner gibi önemli oyuncular yer alıyor...

GALATASARAY - LEİPZİG MAÇI CANLI İZLE (TIKLA İZLE)

Galatasaray ile Leipzig arasındaki karşılaşma D Smart'tan canlı olarak yayınlanacak fakat Leipzig'in YouTube kanalından da futbolseverler maçı canlı olarak takip edecek.

İKİ TAKIMIN ON BİRLERİ VE MAÇ DETAYLARI İÇİN İLERLEYİN...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Leipzig maçı canlı izle! Galatasaray hazırlık maçı canlı izle...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN