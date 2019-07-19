Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte Jean Michael Seri - Galatasaray transferinin perde arkası

İşte - transferinin perde arkası

'ın İngiliz ekibi ’dan bir yıllığına kiraladığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu 'nin Florya’ya gelişinin perde arkasında yatan gerçekleri SABAH açıklıyor.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019
İşte Jean Michael Seri - Galatasaray transferinin perde arkası

Orta saha transferinde listenin ilk sırasına yazılan Jean Michael Seri'yi Fulham geçen sezon 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. İngiliz ekibi küme düşünce Seri için 24 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Sarı-kırmızılı yönetim Fulham'ı ikna sürecinde "Küme düşmüş takımda herkes değer kaybeder. Şimdi satarsanız zarar edersiniz. Bize kiralayın, Şampiyonlar Ligi'nde piyasa yapacak Seri'yi istediğiniz fiyata satarsınız'' mesajını iletti.

Türkiye'ye gelmeye soğuk bakan Seri'nin inadını ise eski dost Drogba kırdı. Vatandaşını dinleyen Fildişi Sahilli oyuncu İtalyan devi Milan'ı değil G.Saray'ı seçti.

OPSİYONU 18 MİLYON EURO

Galatasaray, Seri'nin maliyetini açıkladı. Fulham'a kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro ödeyecek olan Cimbom, Fildişili oyuncuya da 2.8 milyon Euro verecek. Seri'nin satın alma opsiyonu ise 18 milyon Euro...

SON DAKİKA HABERİ: Yıldız oyuncu için Galatasaray'a dev transfer teklifi geldi! Tam 114 milyon...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Jean Michael Seri - Galatasaray transferinin perde arkası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN