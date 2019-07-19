Son dakika: Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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