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Son dakika: , 'yi KAP'a bildirdi

, stoper 'nin transferi için Estudiantes'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Giriş Tarihi: 19.7.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 17:47
Son dakika: Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor Kulübü, Arjantin'in Estudiantes takımında oynayan Gaston Matias Campi'nin transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin'in Estudiantes Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Gaston Matias Campi'nin, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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Son dakika: Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
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