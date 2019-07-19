Trabzonspor, Gaston Campi transferini resmen açıkladı

Trabzonspor, Arjantinli stoper Gaston Campi ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Transferin maliyetine ilişkin detaylar da KAP'a yapılan bildirimlerde yer alırken Campi'nin 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında oynanacak Spor Toto Süper Lig ve UEFA maçlarının %80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacak.

Bordo mavili kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 339.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 534.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 opsiyon sezonu için 587.400.-EUR garanti ücret ödenecektir.

2019/20 ve 2020/21 sezonlarında oynanacak Süper Lig ve UEFA Kulüp müsabakalarının %80'inde en az 30 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.

Transferle ilgili menajerlik bedeli, futbolcu tarafından karşılanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Geçtiğimiz sezona Arjantin ekibi Estudiantes'te başlayan ve burada 11 maçta görev alan ve devre arasında Portekiz ekibi Chaves'e kiralandı. 28 yaşındaki stoper burada çıktığı 16 maçta 2 gol attı.