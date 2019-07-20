Beşiktaş transferi ağırdan aldı, Vitor Hugo'yu kaptırdı

Siyah-beyazlılar, Vitor Hugo'ya bitti gözüyle bakarken son dakika golüyle şoke oldu. Önceki gün henüz Hugo transferini imzaya dökmeden, yeni isimler için Belçika'ya giden Futbol direktörü Ali Naibi, Fiorentina'dan beklenmedik bir yanıt aldı.

Transferde imzayı ağırdan alan siyahbeyazlı idareciler, o sırada 28 yaşındaki stoperin eski takımının devreye girdiğinden haberdar değildi. Fiorentina'ya imzalar için anlaşmayı faks çeken Beşiktaş, karşılığında gelen "Palmeiras 5 milyon Euro satın alma teklifi yaptı, kabul ettik" yanıtıyla şoka uğradı.

İtalyan ekibi mukaveleyi imzalamadı ve anlaşmayı bozdu. Vitor Hugo her ne kadar Avrupa arenasında devam etmek istediğini dile getirse de eşi Güney Amerika'ya dönmek için ısrar edince Palmeiras'ı kabul etti.

ROTA MANGALA VE ÇAĞLAR

Beşiktaş, Hugo transferinde son anda pürüz çıkınca rotayı iki isme çevirdi. Manchester City forması giyen Eliaquim Mangala ve Leicester City'de ülkemizi temsil eden Çağlar Söyüncü ilk hedefler. Guardiola, Mangala'nın ayrılması yönünde kulüp yönetimine rapor sunarken Beşiktaş'ın bonservissiz kadrosuna katma durumu ilgiyi artırdı. Fransız savunmacının da siyah-beyazlılara olumlu yaklaştığı öğrenildi. Leicester City'de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar için de nabız yoklayan Beşiktaş, kiralama teklifinde bulundu. Leicester ise yıldız stoperi Maguire'ın durumu netlik kazanmadan Çağlar'ı göndermeye sıcak bakmıyor.?

Altınordu'dan Freiburg'a 2 miyon 650 bin Euro'ya transfer olan Çağlar, Freiburg'dan Leicester City'ye 21.1 milyon Euro'ya gitmişti.

28 yaşındaki Mangala kariyeri boyunca Premier Lig'de 59, La Liga'da 30, Şampiyonlar Ligi'nde 32 maça çıktı.