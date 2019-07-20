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gündeme getirmişti... İşte baba - oğul hakemler

SABAH gazetesi yazarı hakem camiasını eleştirirken ailevi ilişkilere dikkat çekmişti. Bayrağı babadan alan ‘Boynuz kulağı geçer’ dedirten en önemli örnek . Geçmişten Talat - Metin Tokat, Muzaffer - ilk akla gelenler. ’un ise iki oğlu birden izinden gidiyor.

SPOR SERVİSİ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019
Erman Toroğlu gündeme getirmişti... İşte baba - oğul hakemler

Eski bir hakem olan yazarımız Erman Toroğlu, dünkü köşesinde hakem camiasında yıllardır baba-oğul hegemonyası olduğunu yazmış, İstanbul bölgesinden üst kademeye geçecek 11 ismin ilk 6'sının babalarının eski hakem ve gözlemci olduğuna vurgu yapmıştı.

Toroğlu, şu tespitte bulunmuştu: "Siz Türkiye'de babadan oğula kaç tane futbolcunun üst düzeyde oynadığını gördünüz. Göremezsiniz çünkü futbolcunun torpili olmaz ama Türkiye'de hakemin oluyor."

Biz de Türkiye'nin en ünlü baba oğul hakemlerini araştırdık. Baba-oğul deyince Avrupa ve dünyada Türkiye'yi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır akla ilk gelen oldu. Hatta Çakır başarılarıyla babası Serdar Çakır'ı geride bıraktı.

Bugün MHK'de görev alan Oğuz Sarvan da babadan hakem olanlardan. Eskilerden Talat Tokat-Metin Tokat baba-oğul ikilisi ilk akla gelenlerden. Şahin Taşkınsoy'un ise iki oğlu birden hem Burak hem de Buğra babalarının izinden giderek hakemliği seçmiş isimler.

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Erman Toroğlu gündeme getirmişti... İşte baba - oğul hakemler
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