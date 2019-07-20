Josef de Souza, Galatasaray yolunda

Sevilla'ya giden Fernando'nun boşluğunu Seri ile dolduran Galatasaray, kiralık sözleşmesini uzatmadığı Ndiaye'nin yerine de Josef de Souza'yı kadrosuna katmaya çok yakın... Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı ön libero ile kiralık oynama konusunda anlaşma sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde tutan Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye de kiralama teklifi resmen yapıldı. Al Ahli'nin teklifi kabul etmesi durumunda Josef de Souza 1 yıllığına Galatasaray formasını giyecek. 30 yaşındaki tecrübeli orta saha geçen sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan kulübüne transfer olmuştu.

G.SARAY'IN BORCU YOK!

GSTV'NİN, Digitürk platformunda artık yayın yapmayacağı ile ilgili ortaya iddialar atılmıştı. G.Saray konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "GSTV 2009'dan beri Digiturk platformunda yer almaktadır. 2018-2019 sezonu için GSTV'yi platformda taşıma bedeli olarak Digitürk'e değeri 200 bin dolar olan bir loca, VIP kombine koltuk ve saha kenarı led reklam verildi. Dolayısıyla G.Saray'ın Digitürk'e borcunun olması söz konusu değildir. Hatta Digitürk yeni sezonda da bu hakları kullanmak istiyorsa Galatasaray'a 330 bin dolar ödeme yapmak zorundadır.