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Inter maçı hangi kanalda saat kaçta? 'nda hangi takımlar var?

Yeni sezona hazırlık kapsamında dünya genelinde kamplar başladı. Bu noktada adıyla bir turnuva düzenleniyor. Günün maçına ilişkin Inter maçı hangi kanalda saat kaçta? sorusu da en çok merak edilen araştırmalar arasında yer alıyor. Uluslararası Şampiyonlar Kupasına katılan takımlar arasında Manchester United, Benfica, Guadalajara, Arsenal, Fiorentina, Bayern Münih, Real Madrid, Juventus, Tottenham, Milan ve Atletico Madrid yer alıyor.

Giriş Tarihi: 20.7.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 20.7.2019 13:41
Manchester United Inter maçı hangi kanalda saat kaçta? Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda hangi takımlar var?

Premier Lig'in ekol takımlarından Manchester United, hazırlık karşılaşmasında İtalya'nın efsane takımlarından Inter ile karşı karşıya gelecek. Romelu Lukaku, Paul Pogba, David de Gea ve Perisic, Godin, Brozovic gibi isimleri futbolseverler bu maçta izleyebilecekler. Peki Manchester United Inter maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester United ile Inter arasındaki mücadele bugün saat 14:30'da başlayacak, bu müsabaka şifresiz bir şekilde TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

MANCHESTER UNİTED:

De Gea, Wan-Bıssaka, Tuanzebe, Lındelof, Shaw, Matic (Kaptan), Pogba, James, Lıngard, Martıal, Rashford

Yedekler: Pereıra, Romero, Baılly, Dalot, Darmıan, Jones, Rojo, Smallıng, Young, Andreas, Fred, Garner, Gomes, Mata, McTomınay, Chong, Greenwood

INTER

Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert, Esposito, Longo

Yedekler: Padelli, Berni, Ranocchia, Joao Mario, Borja Valero, Barella, Perisic, Colidio, Agoumé, Bastoni, Ntube, Pirola, Vergani.

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