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'li Traktör, Rizespor karşısında galip

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden , hazırlık maçında 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı  takımına 1-0 mağlup oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2019 23:36
Mustafa Denizli'li Traktör, Rizespor karşısında galip

Çaykur Rizespor, ilk hazırlık maçına Gökhan, Morozıuk, Abarhoun, Talbi, Dario, Oğuz Kağan, Vetrih, Oğulcan, Samudio, Mustafa, El Kabir ilk 11'i ile başladı.

raktör, 8'inci dakikada Iman Salimi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca İran ekibi devreyi 1-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Rizespor, ilk hazırlık maçından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Erzurum kampını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan yeşil-mavilliler, 24 Temmuz'da Bolu'da ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

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Mustafa Denizli'li Traktör, Rizespor karşısında galip
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