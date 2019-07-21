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Süper Lig'in yeni takımlarından , bonservisi elinde olan 27 yaşındaki Rumen futbolcu 'yı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2019 17:37
Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te

Yeni sezona yönelik hazırlıklarına transfer çalışmalarıyla da devam eden Gazişehir Gaziantep, son olarak İspanya'nın Real Betis takımında forma giyen Rumen futbolcu Alin Tosca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Marius Sumudica'nın da ısrarla istediği 27 yaşındaki futbolcu sözleşme imzaladıktan sonra takımın Topuk Yaylası'nda devam eden kampa katıldı.

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen ve sözleşmesi sona eren Alin Tosca, hem stoper hem de sol bek mevkisinde görev yapabiliyor.

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Alin Tosca, Gazişehir Gaziantep'te
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