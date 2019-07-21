Trabzonspor - Haladas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da yaptığı ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçını yarın Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szımbathely ile oynayacak.

Trabzonspor, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında yarın Türkiye saati ile 19.00'da Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Haladas Szımbathely ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Haladas maçı internet üzerinden Trabzonspor Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Grein Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Teknik direktör Ünal Karaman'ın ağırlıklı olarak genç oyunculara forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR YAĞMUR ALTINDA ÇALIŞTI

Avusturya'nın Linz şehrinde kamp yapılan otelin sahasında ikinci etap kampını sürdüren Trabzonspor, bugün sabah antrenmanında yağmur altında çalıştı. Antrenmanda sadece hafif sakatlığı bulunan Majid Hosseini takımdan ayrı olarak çalışırken, diğer oyuncular iki grup halinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde kuvvet çalışması yapılırken, zaman zaman oyuncuların zorlandığı bu çalışma sırasında teknik direktör Ünal Karaman'ın futbolcularla yakından ilgilendiği görüldü. Üç grup halinde dar alanda pas çalışmasının gerçekleştirildiği ikinci bölümde ise futbolcular ortaya geçmemek için büyük bir çaba sarf etti. Antrenmanın bu bölümünde şiddetli yağış nedeniyle oyuncular zor anlar yaşadı.

TARAFTARLAR MEŞALE YAKTI

Bu arada Trabzonspor'un sabah antrenmanına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sahanın taraftarların izlediği alana yakın olması nedeniyle bir grup taraftar yüksek bir tepeye çıkarak bordo-mavi renklerde meşale yaktı.