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? Serbest piyasa canlı alış satış fiyatı 23 Temmuz

Geçtiğimiz haftalarda dengesiz bir seyir halinde olan ve bu sebepten dolayı yatırımcısından birikimcisine her kesimi merak içinde bırak kur bu hafta daha sakin bir grafik izliyor. Geçtiğimiz hafta oldukça iyi bir düşüş yaşayarak 5.62’leri test eden dolar daha sonra tekrardan normal seyrine çıkmıştır. Özellikle uzmanlar tarafından psikolojik bir sınır olarak doların 5.70’in altına inmesi görülüyor. Yine uzmanlara göre kurun bu direnci kırmasıyla birlikte ivmelenerek daha da aşağı gideceği tahmin ediliyor. Peki, ? Serbest piyasada canlı alış satış fiyatı 23 Temmuz

Giriş Tarihi: 23.7.2019 07:58
Dolar ve Euro bugün ne kadar? Serbest piyasa canlı dolar Euro alış satış fiyatı 23 Temmuz

Yatırımcısından birikimcisine birçok kesim tarafından döviz kurlarında yaşanan anlık değişimler takip ediliyor. 2 hafta öncesine kadar oldukça dengesiz bir grafik halinde ilerleyen kur, son haftalarda belli bir seviyede kalmayı başarmış ve sakin seyir izlemeye başlamıştır. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 5.62'leri test eden dolar, daha sonra tekrardan hafif bir ivme kazanarak 5.66 civarına gelmiştir. Uzmanların psikolojik sınır olarak gösterdiği 5.70 sınırının altında kalması ile birlikte aşağı doğru ivmelenerek düşeceğin belirtiyorlar. Peki, dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı…

23 TEMMUZ DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?


Dolar:

Dolar alış fiyatı bugün 5,6832 iken satış fiyatı ise şu sıra 5,6899 olarak devam ediyor.

Euro:

Euro bugün, 6,3635 liradan alınırken, 6,3716 liradan satılıyor.

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

1 DOLAR BUGÜN NE KADAR?

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Dolar ve Euro bugün ne kadar? Serbest piyasa canlı dolar Euro alış satış fiyatı 23 Temmuz
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