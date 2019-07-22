Eljif Elmas için sürpriz takas teklifi

Fenerbahçe, forma lansmanı ve idmanlara katılmayan 19 yaşındaki genç yıldızı Eljif Elmas'ı Avusturya kampına da götürmedi. Napoli'ye imza atmak için gün sayan Makedon oyuncu ise dün tesislerden çıkışta çektiği bir video ile kulübe veda etti. Eljif, Fenerbahçe bayrağının yer aldığı videoyu el sallama emojisi ve sarı-lacivert kalple süsledi. Napoli'ye imza atması için gün sayan Eljif'in sarı-lacivertli kulübe bonuslarla 20 milyon Euro'yu bulan bir gelir sağlaması bekleniyor.



BAŞKAN KAFALARI KARIŞTIRDI

Eljif'in imzası geciktikçe farklı iddialar da birbirini takip ediyor. Kendisine bu transfer sorulan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, "Transfer için sabırlı olun, çok ilginç şeyler olabilir" açıklaması yaparken bu sözler üzerine bir çok iddia ortaya atıldı. En ilginci ise İtalyan kulübün Romanya uyruklu stoperi Vlad Chiriches ile Alman sol kanat oyuncusu Amin Younes'i bu transfere karşı Fenerbahçe'ye vermek istediği oldu. 29 yaşındaki Chiriches geçen sezon Serie A'da 4 maçta sadece 149 dakika süre alırken, 25 yaşındaki Younes 12 lig maçında 498 dakika süre buldu. 3 gol, 2 asistle oynadı.







AMİN YOUNES

Napoli ile sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Alman sol kanat, Ajax'tan Napoli'ye bedelsiz gelmişti.









VLAD CHİRİCHES

1.84 boyundaki Rumen stoperin Napoli ile 2022'ye kadar sözleşmesi var. Geçen sezon şans bulamadı. 4 maçta görev yaptı.



FENERBAHÇE'YE VEDA ETTİ

Eljif Elmas dün Instagram'ın hikaye bölümünde yukarıdaki görüntünün yer aldığı bir video paylaştı. El sallayan ve sarılacivertli kalp yapan oyuncu hem F.Bahçe hem Türkiye'ye veda etti.



JAILSON ÇİN YOLUNDA

Kanarya'nın Brezilyalı futbolcusu Jailson'a Çin'den sürpriz bir teklif geldi. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Çin Ligi'nde şampiyon olan Shanghai SIPG, Jailson için 8 milyon Euro ile Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Sarı-lacivertlilerin, 12 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Brezilyalı orta saha oyuncusunun, 10 milyon Euro'ya Çin'in yolunu tutabileceği ifade edildi.

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