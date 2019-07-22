Lazio’nun A planı Yusuf Yazıcı

BUGÜN NELER OLDU

Lazio, Sırp orta sahası Milinkovic-Savic'i satmak için uğraşıyor. 24 yaşındaki oyuncu ya PSG'ye ya da M.United'a imza atacak. Kulüp sonrasında Yusuf Yazıcı için girişimlere başlayacak.Bordo-mavililerin 17 milyon Euro istediği belirtilirken, Lille teklif için Lazio'nun en son hamlesini görmek istiyor. İtalyan ekibinin B planı olanAvusturya'nın Innsbruck kentine bağlı Telfs'te yaşayan Trabzonspor taraftarı Ahmet Akyurt, belediyenin itirazlarına rağmen satın aldığı tarihi binayı bordo-mavili renklere boyadı. Şehrin dokusunu bozduğu için belediyenin masrafları karşılayarak rengi değiştirme taleplerini geri çeviren Akyurt, 'Ben Trabzonsporluyum. Bu bina bordo-mavi olarak kalacak' dedi.UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 3. turdan başlayacak olan Trabzonspor'un rakibi bugün TSİ 15.00'de yapılacak kura çekimi sonunda belli olacak. Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor'un ise 2. turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip de belirlenecek. Başakşehir'in yer alacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi de TSİ 14.00'de gerçekleşecek. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri arasında Sparta Prag, Espanyol, Stjarnan, NK Domzale, Malmö, AEK, Podgorica, Zorya, Arsenal Tula, Neftçi takımları yer alıyor.Trabzonspor ilk hazırlık maçını bugün Macaristan 2. Lig ekibi Haladas Szombathely ile oynayacak. Mücadele TSİ 19.00'da.