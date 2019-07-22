Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor - CANLI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli oluyor.

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.

Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiacos eşleşmesinin galibi olacak.

EŞLEŞMELER

Başakşehir - V.Plzen/Olympiacos

Kranodar - Porto

Club Brugge - Dinamo Kiev

PSV/Basel - Lask

TRABZONSPOR VE YENİ MALATYASPOR

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.

TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri

Sparta Prag

Espanyol - Stjarnan

Domzale - Malmö

AEK

Buducnost Podgorica - Zorya

Arsenal Tula - Neftçi

Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda muhtemel rakipleri

PSV Eindhoven - Basel

Connah's Quay Nomads - Partizan

Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt

HNK Rijeka

AS Jeunesse Esch - Vitoria

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.