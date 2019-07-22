Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor - CANLI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli oluyor.
Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 13.00'te başladı.
Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Viktoria Plzen-Olympiacos eşleşmesinin galibi olacak.
EŞLEŞMELER
Başakşehir - V.Plzen/Olympiacos
Kranodar - Porto
Club Brugge - Dinamo Kiev
PSV/Basel - Lask
TRABZONSPOR VE YENİ MALATYASPOR
Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi ise TSİ 13.25'te başlayacak. Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunu geçmesi halinde Yeni Malatyaspor'un da katılacağı Temel Yol'un çekilişi, TSİ 15.00'te gerçekleşecek.
TRABZONSPOR VE MALATYASPOR'UN RAKİPLERİ
Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Sparta Prag
Espanyol - Stjarnan
Domzale - Malmö
AEK
Buducnost Podgorica - Zorya
Arsenal Tula - Neftçi
Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana eşleşmesinden galip çıkması durumunda muhtemel rakipleri
PSV Eindhoven - Basel
Connah's Quay Nomads - Partizan
Flora Tallinn - Eintracht Frankfurt
HNK Rijeka
AS Jeunesse Esch - Vitoria
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.