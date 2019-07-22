Şener Özbayraklı’da kırık!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yağmur altında devam etti. Oldukça sert geçen idmanda çift kalede antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da forma giydi. Karşılaşmayı Şaş'ın takımı, Nagatomo ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı. Donk'un Hasan Şaş'a, Ozornwafor'un ise Atalay Babacan'a sert müdahaleleri dikkat çekti. Yine kıran kırana geçen akşam antrenmanında ise yeni transferlerden Şener Özbayraklı'nın ayak parmağı kırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada,Oyuncunun tedavisine başlandı" denildi.