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’da kırık!

’ın idmanları oldukça sert geçerken ilk kurban oldu. Tecrübeli oyuncunun sağ ayak baş parmağında kırık tespit edildi

Giriş Tarihi: 22.7.2019
Şener Özbayraklı’da kırık!
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında yağmur altında devam etti. Oldukça sert geçen idmanda çift kalede antrenörler Ümit Davala ve Hasan Şaş da forma giydi. Karşılaşmayı Şaş'ın takımı, Nagatomo ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 kazandı. Donk'un Hasan Şaş'a, Ozornwafor'un ise Atalay Babacan'a sert müdahaleleri dikkat çekti. Yine kıran kırana geçen akşam antrenmanında ise yeni transferlerden Şener Özbayraklı'nın ayak parmağı kırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Şener Özbayraklı'nın sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde 1. parmak distal falanksta (baş parmak kemiği) non deplase (ayrılmamış) kırık hattı tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı" denildi.
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Şener Özbayraklı’da kırık!
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