Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Abdullah Avcı o futbolcunun biletini kesti!

WALACE'IN BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın ön libero bölgesine düşündüğü Walace ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, kulübü Hannover 96'nın Bundesliga 2'de mücadele edecek olması nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Hannover 96 kulübü yetkilileri Alman basınına, "Walace'ın bu isteğine saygı duyuyoruz. Transferi için düşüncelerimizde değişiklik olacaktır" açıklamasını yaptı. Hannover'in, 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenilen futbolcuyla Beşiktaş'ın yanı sıra Benfica, Dinamo Moskova ve Deportivo Alaves takımları da ilgileniyor.