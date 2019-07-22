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haberleri! Abdullah Avcı o futbolcunun biletini kesti!

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Beşiktaş'ın gündeminde olan Hannover 96'nın Brezilyalı ön liberosu 'ın transferinde flaş gelişme... Beşiktaş ve Galatasaray, Eskişehirspor'un genç yeteneği için kapışıyor... Ve Abdullah Avcı, istediği oyun tarzına ayak uyduramayan o futbolcuyu takımda istemiyor... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 22.7.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 10:02
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Abdullah Avcı o futbolcunun biletini kesti!

WALACE'IN BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın ön libero bölgesine düşündüğü Walace ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, kulübü Hannover 96'nın Bundesliga 2'de mücadele edecek olması nedeniyle takımdan ayrılmak istiyor. Hannover 96 kulübü yetkilileri Alman basınına, "Walace'ın bu isteğine saygı duyuyoruz. Transferi için düşüncelerimizde değişiklik olacaktır" açıklamasını yaptı. Hannover'in, 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği öğrenilen futbolcuyla 'ın yanı sıra Benfica, Dinamo Moskova ve Deportivo Alaves takımları da ilgileniyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Abdullah Avcı o futbolcunun biletini kesti!
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