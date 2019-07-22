Son dakika: Fenerbahçe, Eljif Elmas transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, "Yolun Açık Olsun Eljif Elmas" başlığıyla yayımladığı açıklama ile 19 yaşındaki oyuncusu Eljif Elmas'ın transferi için İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Açıklamada genç oyuncuya, kulübe verdiği hizmetler nedeniyle teşekkür edilirken, "Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, futbolcumuz Eljif Elmas'ın transferi konusunda İtalya'nın Napoli ekibi ile anlaşma sağlamıştır. Oyuncumuz İtalya'ya giderek, prosedürleri tamamladıktan sonra yeni kulübüne imza atacaktır.

Genç yaşında formamızı giyen ve Fenerbahçemizin bir taraftarı olma gururunu yaşayan, sahip olduğu potansiyel ve renklerimize duyduğu bağlılıkla armamızı başarıyla taşıyan Eljif'e tüm katkıları için teşekkür ediyor; başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz.

Futbolcumuzun, formasını taşıyacağı yeni takımında Fenerbahçemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz.

Yolun açık olsun Eljif Elmas.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle! ????



?? https://t.co/0YyRqhOsV4 pic.twitter.com/OWDYujLOKu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 22, 2019