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transfer haberleri! Elif Elmas gidiyor Fenerbahçe’ye yıldız yağacak!

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan ve nokta atışı transferler ile şimdiden taraftarından tam puan almayı başaran ’den transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Genç oyuncu Elif Elmas’ın 16 milyon Euro para karşılığında Napoli’ye satılması transfer yönünde yönetimin elini güçlendirirken, Fenerbahçe yönetimi Kadıköy’e yıldız yağdırmak için kolları sıvadı. Dev transfer harekâtının detayları ortaya çıktı. İşte son dakika

Giriş Tarihi: 22.7.2019 08:23
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Elif Elmas gidiyor Fenerbahçe’ye yıldız yağacak!

'den transfer haberleri olarak gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı lacivertli takım, bu sezon transferde ince eleyip sık dokuyor. Sezon sonunda itibaren 10'un üzerinde oyuncu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu isimler yerine nokta transferler yaparak boşlukları doldurmaya çalışıyor. Özellikle genç oyuncu Elif Elmas'ın Napoli ile anlaşması sonucunda kasaya girecek 16 milyon Euro ile Kadıköy'e yıldız yağdırmayı planlayan yönetim, transferler için kolları sıvadı. İşte Fenerbahçe'nin dev listesinde olan yıldız isimler…

FENERBAHÇE'YE YILDIZ YAĞACAK! FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'nin transfer hedefinde olan yıldız isimleri bu başlık altından takip edebilirsiniz…

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Elif Elmas gidiyor Fenerbahçe’ye yıldız yağacak!
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