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açıkladı: Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da

Türkiye Futbol Federasyonu; 'nın 2020 H Grubu'nda iç sahada oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının hangi statta oynanacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 18:27 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 18:27
TFF açıkladı: Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçlar İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele Vodafone Park ev sahipliğinde yapılacak.

Ay-yıldızlıların Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Ülker Stadı'nda oynanacak.

Millilerin İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.

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TFF açıkladı: Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da
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