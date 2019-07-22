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'a Rumen golcü geliyor!

Forvet arayışlarını sürdüren kurmaylarının Ludogorest'de forma giyen Rumen futbolcu için de girişimlerde bulundukları ortaya çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 17:09
Trabzonspor'a Rumen golcü geliyor! Claudiu Andrei Keseru

Bulgar ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Keseru'yu kadrosuna katmak isteyen Bordo mavili yöneticilerin Ludogorest ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve 500 bin Euro fesih bedeli bulunan Rumen golcünün bonservisini kendisinin almasını beklediği belirtildi. Golcü oyuncu ise Bordo mavili ekipten yıllık 1,2 milyon Euro talep etti. Karadeniz temsilcisi fiyatta indirim beklerken Rumen golcü ile anlaşmanın zeminini arıyor. Claudiu Keseru bu sezon 49 maçta 24 gol kaydederken 6 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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Trabzonspor'a Rumen golcü geliyor! Claudiu Andrei Keseru
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