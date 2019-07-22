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'dan kura yorumu

Kulübü Başkan Yardımcısı , UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakipleri 'ı değerlendirirken, "Önemli bir takımla oynayacağız. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız" dedi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.7.2019 16:44
Trabzonspor'dan kura yorumu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Sparta Prag oldu. Bordo-mavililer ilk karşılaşmayı 8 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.


Kurayı değerlendiren Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu şunları söyledi:


"Kura hayırlı olsun. Uzun bir aradan sonra katılacağımız Avrupa kupalarında önemli bir takımla oynayacağız. İlk maç Prag'da ve cezalı oldukları için seyircisiz oynayacaklar. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Bu turu geçmek ve gruplara kalmak en büyük amacımız."

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Trabzonspor'dan kura yorumu
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