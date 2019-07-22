UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi saat kaçta yapılacak? UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi için heyecan dorukta. 3. Eleme turu kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Peki UEFA Şampiyonlar ligi kura çekimi saat kaçta, ne zaman yapılacak?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN YAPILACAK?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Medipol Başakşehir'in Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos'ta yapılacak.