Zidane’nın sözleri utanç verici

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Real Madrid'de Gareth Bale'e 'ayrıl' baskısı büyürken, teknik direktör Zinedine Zidane'nın Bayern Münih'e 3-1 yenildikleri maçtan sonra yaptığı açıklamalar bu kavgayı iyice ateşledi. Fransız teknik adam, Galli oyuncu için,demişti. İspanyol kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Bale'in menajeri Jonathan Barnett ise Zidane'a büyük tepki gösterip,dediifadesini kullandı.Transfere 300 milyon Euro harcayan ve hala Paul Pogba ile ilgilenen Real Madrid,Bale'i o dönem İspanyol ekibine kaptıran Manchester United artık Galli oyuncuyu şu an düşünmüyor. Ancak eski takımı Tottenham'ın adı Bale ile anılıyor. Pochettino da,dese de yıldız oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı.Bale geçen sezon 42 maçta oynarken, sakatlıklar yüzünden La Liga'da 151 maçın 79'unda forma giyebildi.