Zidane’nın sözleri utanç verici

Real Madrid'de Gareth Bale'e 'ayrıl' baskısı büyürken, teknik direktör Zinedine Zidane'nın Bayern Münih'e 3-1 yenildikleri maçtan sonra yaptığı açıklamalar bu kavgayı iyice ateşledi. Fransız teknik adam, Galli oyuncu için, "Umarım yakında ayrılır. Bugün veya yarın... Bu herkes için iyi olacaktır"
demişti. İspanyol kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi olan Bale'in menajeri Jonathan Barnett ise Zidane'a büyük tepki gösterip, "Real Madrid için bu kadar çok şey yapmış bir oyuncu için bu sözler utanç verici"
dedi ve "Eğer zamanı geldiğinde Gareth ayrılacaksa bu Zidane zorladığı için değil, kendisi istediği için olacaktır"
ifadesini kullandı.
TOTTENHAM GARETH BALE'İ GERİ ALABİLİR
Transfere 300 milyon Euro harcayan ve hala Paul Pogba ile ilgilenen Real Madrid, 3 yılda toplam 51 milyon Euro ödememek için Bale'i acil elden çıkarmak istiyor. 2013'te 100 milyon Euro'ya Real Madrid'e gelen
Bale'i o dönem İspanyol ekibine kaptıran Manchester United artık Galli oyuncuyu şu an düşünmüyor. Ancak eski takımı Tottenham'ın adı Bale ile anılıyor. Pochettino da, "Bize veya bir başkasına... Bale'in kime imza atacağını bilmiyorum"
dese de yıldız oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı.
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Bale geçen sezon 42 maçta oynarken, sakatlıklar yüzünden La Liga'da 151 maçın 79'unda forma giyebildi.