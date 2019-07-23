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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ...

Dünya Kulüpler Arası Dostluk maçları kapsamında karşı karşıya gelecek olan dev takımlar ve kıran kırana geçecek bir maça hazırlanıyor. Bu zorlu maçın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise arama motorlarında yoğun olarak Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev maça ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2019 15:19 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 15:19
Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI ANLATIM...

2019 Dünya Kulüpler Arası Dostluk maçları kapsamında dünya devi iki kulüp ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon için son düzlüğe girdiğimiz şu günlerde her iki takımın da bulundukları ligde bomba gibi bir başlangıç yapmayı hedefledikleri biliniyor. Öte yandan bu zorlu geçecek karşılaşmanın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorularla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ? İşte devlerin savaşına ilişkin tüm detaylar...

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Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI ANLATIM...
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