Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? CANLI ANLATIM...

2019 Dünya Kulüpler Arası Dostluk maçları kapsamında dünya devi iki kulüp Barcelona ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Yeni sezon için son düzlüğe girdiğimiz şu günlerde her iki takımın da bulundukları ligde bomba gibi bir başlangıç yapmayı hedefledikleri biliniyor. Öte yandan bu zorlu geçecek karşılaşmanın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gibi sorularla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Barcelona Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ? İşte devlerin savaşına ilişkin tüm detaylar...