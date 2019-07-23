Çin'den Gareth Bale'e çılgın teklif

REAL Madrid'in gözden çıkardığı Gareth Bale'in gideceği takım için papatya falları açılırken, İngiliz basınından şok bir iddia geldi. Mirror'da yer alan habere göre, Çin Süper Ligi kulübü Beijing Guoan, 30 yaşındaki futbolcuya haftalık 1 milyon sterlin teklif etti. Halen haftada 650 bin sterlin gibi bir rakam kazanan Bale, bu teklifi kabul ederse dünyanın en çok zanan futbolcusu olacak.

Malatya'ya Tunuslu orta saha

YENİ Malatyaspor, 25 yaşındaki Tunuslu orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli'yi kadrosuna kattı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni Malatyaspor'umuza hoş geldin Ghaylen Chaaleli. Yapılan son görüşmeler sonucu, Yeni Malatyaspor'umuz orta saha oyuncusu Ghaylen Chaaleli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

Potada rakipler belli oldu

2021 Avrupa Kadınlar ve Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinin grupları belli oldu. Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen kura çekimine üçüncü torbadan katılan A Milli Erkek Takımı, Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile D Grubu'nda yer aldı. Kura çekiminde ikinci torbada yer alan A Milli Kadın Takımı ise elemelerde E Grubu'nda Sırbistan, Litvanya ve Arnavutluk ile mücadele edecek.

Büşra Ün İtalya'da şampiyon

MİLLİ sporcu Büşra Ün, İtalya'da düzenlenen 7. Citta di Firenze Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı. Ün, Büyük Britanya'dan Cornelia Oosthuizen'i 2-1, Fransız Zoe Maras, İtalyan Giulia Valdo ve Maria Paola Tolu'yu 2-0'lık skorlarla mağlup ederek turnuvayı teklerde ilk sırada tamamladı.