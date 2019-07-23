Fikret Orman: En büyük transferimiz Abdullah Avcı

"Taraftarı mutlu etmek üzere biz de transfer yaptık. Bizim en büyük transferimiz Abdullah Avcı ve ekibi"

"Beşiktaş'ın çok iyi 3 stoperi var. İlla stoper alacağız diye bir şey yok. Bu sene herkes Enzo Roco'yu seyredecek"

"Başkan ve yönetici için dünyanın en kolay işi transfer yapmaktır. Kimse teminat mektubu sormuyor"

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının takım elbise sponsorluğu için Cacharel markası ile iki yıllığına anlaşma imzaladı. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Başkan Fikret Orman, yıldız transfer beklentisini açıklamalarıyla bitirdi. Orman, "Taraftarı mutlu etmek üzerine biz de transfer yaptık. 3. şampiyonluğu alacağımız sene bütçemiz nerelere geldi ve ligi 4. bitirdik. İlk şampiyonlukta stadımız yoktu. Bu sene en büyük transferimiz Abdullah Avcı ve arkadaşlarıdır. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz. Güzel bir kamp dönemi oluyor. Hocamız zaten çok pozitif. Reklam filminde görüyorsunuz gülüyor. Genç oyuncular müthiş, yıldız olarak çıkaracağımız isimler var. Bundan dolayı çok mutluyuz. Onları bugüne getiren hocalara ve yöneticilere teşekkür ederiz" dedi.

HOCAMIZ ENZO ROCO'DAN ÇOK MEMNUN

Kampı ve oyuncuları değerlendiren Başkan Orman, "Tyler Boyd'un Kocaelispor maçı performansını izledim. Üç asist yaptı, zaten bunun için aldık. Potansiyeli yüksek genç oyuncularımız var. Gaza gelmeden sakin ve doğru işler yapmalıyız. Hoca ile de devamlı görüşüyoruz. Kulübümüzün bütçesine uygun olursa stoper transferi yapacağız. Beşiktaş'ın çok iyi 3 stoperi var. Bu sene herkesten daha fazla Roco'yu seyredeceğiz gibi. Hoca Enzo Roco'dan çok memnun. Bu sene formayı alacak gibi gözüküyor. İlla stoper alacağız diye bir şey yok" diye konuştu.

BİZİM İÇİN EN KOLAY İŞ TRANSFER

"Bir başkan ve yönetici için dünyadaki en kolay iş transfer yapmaktır" diyen Orman, sözlerine şöyle devam etti; "Beşiktaş uluslararası lisans alan ve edinlerini yerine getiren bir kulüp. Kimse bize teminat mektubu sormuyor artık, eskiden vardı bunlar ama benim olduğum yönetim kurulunda devre dışı kaldı. Hangi mali şartlarda oyuncuyu aldığınız önemli. Şu anda Türk futbolunun durumu ortada. Yeniden yapılandırmalar yapıyoruz. Futbolda Kulüpler Birliği, Federasyon, yeni lisans talimatları ile daralmalar yaratıyoruz."

G.SARAYLI DOSTLAR VAR KALP KIRMAYALIM

MHK'NIN Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ı kadro dışı bırakmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Orman, "Aramızda Galatasaraylı dostlarımız var, kalp kırmayalım. Güzel bir gün olsun. Avusturya kampında cevaplarım bu soruyu. Bülent Yıldırım'ı da Serkan Çınar'ı da orada uzun uzun konuşuruz" demekle yetindi.

100. YIL SPONSORU CACHAREL İLE YENİDEN

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının takım elbise sponsorluğu için Cacharel markası ile iki yıllığına anlaştı. Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal katıldı. Cacharel'in siyah-beyazlı takımın 100. yıldaki sponsoru olduğunu ve kendilerine uğurlu geldiğini belirten Orman, "Kıyafetleri kampa giderken yakışıklı sporcularımızın üzerinde görme fırsatınız olacak. Bize destek veren TMSF Başkanı'na camiam ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Cacharel ile güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.

AVCI'NIN ACİLİYETİ SOL STOPER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer için olumsuz konuştu, eldeki stoperlere övgüler yağdırdı ancak teknik direktör Abdullah Avcı acil olarak sol stoper istiyor. Riva kampının bitmesinin ardından Başkan Fikret Orman'la görüşen Avcı, Mirin'in performansının yeterli olmadığını belirtti. Tecrübeli hoca Roco'yu kadro rekabeti açısından alternatif olarak düşünüyor. Siyahbeyazlılar Mirin için Belçika'dan bazı kulüplerle temas halinde. Fransız oyuncuya kulüp bulunursa, bu bölgeye takviye yapılacak.

KAMPIN YILDIZI GENÇLER

Beşiktaş'ın Riva kampında altyapıdan A takıma dahil olan gençler performanslarıyla büyük beğeni topladı. Forvet Oğuzhan Akgün Kocaelispor'a attığı gollerle dikkat çekerken, orta sahada oynayan 19 yaşındaki Erdem Seçgin de pasları ile göz doldurdu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında F.Düsseldorf'tan transfer edilen Muhayer Oktay da bu yıl orta saha rekabetinde yer alacağının sinyallerini verdi.