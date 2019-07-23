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Gazişehir'de Djilobodji mesaiye başladı

ekibinin yeni transferi , takımla çalışmalara başladı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 14:05
Gazişehir'de Djilobodji mesaiye başladı

Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Papy Djilobodji, takımla çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdiği ikinci etap kampındaki çalışmalarına, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti.

Dün Sepahan ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme antrenmanı yaparken diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarının ardından yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Gaziantep ekibinin yeni transferlerinden Papy Djilobodji ise ilk kez takımla antrenmana katıldı.

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Gazişehir'de Djilobodji mesaiye başladı
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