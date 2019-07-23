PSV - Basel maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV - Basel maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar ligi 2. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında PSV ile Basel Philips stadyumunda kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi yolunda yoluna emin adımlarla ilerlemek isteyen iki takım da yeşil sahada kazanan taraf olmak için savaşacak. Bu keyifli karşılşamayı izlemek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbol severler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorularla arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapıyor. Peki, PSV - Basel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişki,n tüm detaylar...

PSV - BASEL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

PSV - Basel maçına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte tüm bilgiler;