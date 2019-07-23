Son dakika: Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın bonservisini açıkladı

Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın 16 milyon euro + 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a açıkladı. Napoli, Eljif Elmas'ın bir sonraki satışından Fenerbahçe'ye azami 1,5 milyon Euro, Makedon oyuncunun performansına bağlı olarak ekstra 1,5 milyon Euro daha ödeyecek.

Fenerbahçe'den KAP'A yapılan açıklamada şu ifadeler de kullanıldı:

"Napoli tarafından futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde, elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak kulübümüzün azami 1.5 milyon euro bonus elde etme imkanı bulunmaktadır."

DETAYLAR:

Bonservis: 16 milyon Euro (102 milyon TL)

Bonus (azami): 1.5 milyon Euro (9.57 milyon TL)

Sonraki satıştan pay (azami): 1.5 milyon Euro (9.57 milyon TL)