Son dakika Fenerbahçe transfer haberler! Eljif Elmas Napoli’ye gitti! Fenerbahçe transferde gaza basıyor

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığıyla geçen Fenerbahçe, 10'dan fazla isimle yollarını ayırmış ve yaptığı hamleler ile transfer dönemini en dikkat çeken takımları arasında olmayı başarmıştı. Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Max Kruse ve Emre Belözoğlu gibi isimleri renklerine bağlayan kanarya kanat, sol bek, stoper transferi içinde çalışmalara başladı. Özellikle transfer döneminin başından beri gözdesi olan Kolarov'un hem sol bek hem sol stoper oynayabilmesi önceliği bu isme vermesine neden oluyor. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! KANARYA BOMBAYI PATLATIYOR!