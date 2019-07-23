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Son dakika transfer haberler! Eljif Elmas Napoli’ye gitti! Fenerbahçe transferde gaza basıyor

Eljif Elmas’ın Napoli’ye transfer olmasının ardından ’den gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, son haftalarda aldığı puanlar ile ligi 6. Sırada tamamlamayı başarabilmişti. Bu sezon yaptığı nokta atışı hamleler ile dikkatleri üzerine çeken ve mutlak şampiyonluk hedefi koyan kanarya, transferde ara vermeden eksik bölgelere oyuncular almayı planlıyor. Bu bağlamda, Elif Elmas’tan gelecek parayla bütçe yaratan sarı lacivertli takım yıldız isimleri gündemine aldı. İşte son dakika

Giriş Tarihi: 23.7.2019 07:34 Güncelleme Tarihi: 23.7.2019 08:04
Son dakika Fenerbahçe transfer haberler! Eljif Elmas Napoli’ye gitti! Fenerbahçe transferde gaza basıyor

'den gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığıyla geçen Fenerbahçe, 10'dan fazla isimle yollarını ayırmış ve yaptığı hamleler ile transfer dönemini en dikkat çeken takımları arasında olmayı başarmıştı. Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Max Kruse ve Emre Belözoğlu gibi isimleri renklerine bağlayan kanarya kanat, sol bek, stoper transferi içinde çalışmalara başladı. Özellikle transfer döneminin başından beri gözdesi olan Kolarov'un hem sol bek hem sol stoper oynayabilmesi önceliği bu isme vermesine neden oluyor. İşte son dakika

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ! KANARYA BOMBAYI PATLATIYOR!

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberler! Eljif Elmas Napoli’ye gitti! Fenerbahçe transferde gaza basıyor
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